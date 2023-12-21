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21 декабря, 11:29

Происшествия

Уголовное дело завели после взрыва газа в жилом доме в Татарстане

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

По факту взрыва газа в поселке Осиново в Татарстане завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале регионального главка СК РФ.

"Утром 21 декабря 2023 года в поселке Осиново Зеленодольского района, по предварительным данным, в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение части двухэтажного многоквартирного дома", – говорится в публикации.

По данным министерства здравоохранения республики, троим пострадавшим помощь медиков не понадобилась. Однако состояние четвертого, получившего травмы, оценивается как тяжелое, уточнили в ведомстве.

В настоящее время место случившегося обследуют специалисты экстренных служб.

В свою очередь, МЧС России уточнило в своем аккаунте, что одного пострадавшего в результате взрыва пришлось госпитализировать. Троих жильцов оперативно эвакуировали.

В ведомстве сообщили, что повреждения получили как минимум две квартиры. Группировка РСЧС состоит из 32 человек и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших в результате взрыва бытового газа на втором этаже двухэтажного жилого дома в поселке Осиново. ЧП случилось в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома № 7 на улице Центральной.

Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом

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