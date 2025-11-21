Пять поездов задерживаются в Приангарье из-за схода с рельсов вагонов с углем

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Пать пассажирских поездов задерживаются в Иркутской области из-за схода с рельсов вагонов и локомотива грузового поезда, перевозившего уголь. О происшествии сообщили в телеграм-канале Восточно-Сибирской железной дороги.

Вагоны сошли с рельсов в районе станции Облепиха. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.

В связи с инцидентом задерживаются пассажирские поезда маршрутов Владивосток – Москва, Чита – Москва, Иркутск – Абакан, Иркутск – Красноярск и Иркутск – Тайшет. Кроме того, отменены пригородные поезда из Нижнеудинска в Тайшет и в обратном направлении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба". По данным СК, размер ущерба составил более 1 миллиона рублей. При этом пострадавших не выявлено.

Ранее две цистерны с газом загорелись в хвостовой части грузового состава на перегоне Шамары – Кордон на границе Свердловской области. К месту происшествия сразу отправили два пожарных поезда СвЖД.

Спустя некоторое время РЖД сообщило о полной ликвидации возгорания вагонов-цистерн. Из-за произошедшего задерживались десять пассажирских поездов. Сотрудники поездных бригад оказывали всестороннюю помощь и содействие пассажирам.