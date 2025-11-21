Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 07:15

Происшествия

Пять поездов задерживаются в Приангарье из-за схода с рельсов вагонов с углем

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Пать пассажирских поездов задерживаются в Иркутской области из-за схода с рельсов вагонов и локомотива грузового поезда, перевозившего уголь. О происшествии сообщили в телеграм-канале Восточно-Сибирской железной дороги.

Вагоны сошли с рельсов в районе станции Облепиха. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.

В связи с инцидентом задерживаются пассажирские поезда маршрутов Владивосток – Москва, Чита – Москва, Иркутск – Абакан, Иркутск – Красноярск и Иркутск – Тайшет. Кроме того, отменены пригородные поезда из Нижнеудинска в Тайшет и в обратном направлении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба". По данным СК, размер ущерба составил более 1 миллиона рублей. При этом пострадавших не выявлено.

Ранее две цистерны с газом загорелись в хвостовой части грузового состава на перегоне Шамары – Кордон на границе Свердловской области. К месту происшествия сразу отправили два пожарных поезда СвЖД.

Спустя некоторое время РЖД сообщило о полной ликвидации возгорания вагонов-цистерн. Из-за произошедшего задерживались десять пассажирских поездов. Сотрудники поездных бригад оказывали всестороннюю помощь и содействие пассажирам.

Новости регионов: движение поездов остановилось в Свердловской области из-за пожара

Читайте также


происшествиятранспортрегионы

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика