В ДНР в результате обстрела погибла актриса и режиссер Полина Меньших

Фото: vk.com/portalmus

Актриса и театральный режиссер Полина Меньших погибла во время выступления в Донбассе в результате обстрела. Об этом сообщается на странице театр-студии "Портал" в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что Меньших была известна в том числе как постановщик одной из версий концерта "Последнего Испытания" ("Леге Артис"). Данный концерт, который состоится 9 декабря, будет посвящен ее памяти.

Ранее сообщалось, что в Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР, экс-начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Возле здания представительства ЛНР в СЦКК был подорван автомобиль Филипоненко.

До этого съемочная команда газеты "Известия" пострадала в Донецке во время работы на территории обстрела со стороны украинской армии. Издание уточнило, что трое корреспондентов были госпитализированы.