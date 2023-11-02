Обстрел журналистов в Донецке показывает террористическую логику Киева – МИД РФ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Обстрел в Донецке, под который попали журналисты ТАСС, газеты "Известия" и телеканала "Звезда", показывает террористическую логику Киева, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Позавчера в результате очередного обстрела украинскими боевиками объектов гражданской инфраструктуры Донецка получили серьезные ранения сразу три сотрудника "Известий", чудом не пострадали также оказавшиеся под огнем журналисты ТАСС и телеканала "Звезда", – напомнила Захарова.

Она подчеркнула, что Киев специально выждал паузу и ударил по месту, где работали журналисты и спасатели после первого удара по Донецку.

"Кто так делает? Разве это боевые действия, которые ведет регулярная армия? Так действуют террористы, их же логика", – заключила представитель МИД.

По словам Захаровой, Москва будет ставить перед международными структурами вопрос об отношении к российским журналистам в странах НАТО.

31 октября съемочная команда газеты "Известия" пострадала в Донецке во время работы на территории обстрела со стороны украинской армии. Трое корреспондентов были госпитализированы.

Телеканал "Звезда" сообщил, что под обстрелом со стороны ВСУ пострадал оператор, работающий с телеканалом. Мужчина получил осколочное ранение. Также в зону артиллерийского обстрела попал фотокорреспондент ТАСС.

В этот день ВСУ ударили из РСЗО по железнодорожной станции в Буденовском районе Донецка. Спустя время на место происшествия прибыли пожарные, спецслужбы и группа журналистов. В этот момент армия Украины нанесла повторный удар по станции кассетными боеприпасами.

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