Полиция задержала участников ДТП в Ленобласти, у которых из машины выпал труп

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Сотрудники полиции задержали участников ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области, из багажника машины которых выпало тело мужчины с перерезанным горлом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве уточнили, что все трое участников аварии покинули место происшествия, но позже были задержаны сотрудниками уголовного розыска и переданы в следственные органы.

"Сотрудники регионального управления угрозыска по горячим следам раскрыли это преступление и задержали подозреваемых", – отмечается в сообщении пресс-службы.

По версии сотрудников МВД, задержанные могут быть причастны и к другим преступлениям, на данный момент данная информация проверяется.

ДТП произошло на трассе А-121 "Сортавала" в Ленинградской области. В момент аварии из багажника врезавшегося в ограждение автомобиля выпал труп мужчины.

Правоохранителям удалось установить личность убитого. Им оказался оказался 50-летний предприниматель Аркади Казинян, проживавший в Санкт-Петербурге с 1996 года и занимавшийся шиномонтажным бизнесом.