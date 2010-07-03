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Происшествия

20:28

Пожар в коттедже в ТиНАО потушен

происшествия пожар

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пожар в доме в поселке Мосрентген полностью потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Возгорание произошло в двухэтажном частном деревянном коттедже в районе 44-го километра МКАД. Площадь ЧП превысила тысячу квадратных метров, пожару присвоили повышенный ранг сложности. Его ликвидировали несколько часов, в том числе с помощью вертолета. В тушении пожара задействовали более 100 человек, 37 единиц техники, в том числе 10 поливомоечных автомобилей. Пожарные вертолет осуществил 11 сбросов воды.

По информации экстренных служб, в центральной части здания случилось обрушение. Десятерых людей эвакуировали.

Пресс-служба МЧС РФ опровергла сделанное ими ранее сообщение о двоих пострадавших. По уточненным сведениям, никто не пострадал, передает ТАСС.

Очевидец пожара в ТиНАО сообщил о затруднении движения на МКАД

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