Суд рассмотрит дело об убийстве полицейского в московском метро

Фото: Агентство "Москва"/Москва 24

Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве сотрудника полиции в Московском метрополитене в 2018 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой пресс-службу столичного СК.

Мужчина обвиняется по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, поздно вечером 2 сентября 2018 года сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов. Вместе они проследовали в помещение на станции метро "Курская" для составления административного протокола.

Там мужчина выхватил у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову. Сотрудник МВД погиб на месте.

На стадии предварительного расследования задержанный признал вину в полном объеме.