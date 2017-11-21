Ребенок обжег окурком лицо товарищу на юго-западе столицы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Столичные следователи проверяют обстоятельства инцидента, в ходе которого подросток обжег лицо товарищу окурком.

Как сообщила Агентству "Москва" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, ссора между детьми вспыхнула во дворе жилого дома в Зюзинском района ЮЗАО. Уточняется, что в ходе конфликта один из подростков обжег мальчика 2007 года рождения непотушенной сигаретой. "Ребенка доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь", – добавила Иванова. Она также подчеркнула, что СК начал доследственную проверку этого инцидента.

В правоохранительных органах столицы Агентству "Москва" пояснили, что о конфликте между детьми полицейским сообщили в детской городской поликлинике №118 утром 20 ноября. В полиции также уточнили. что ребенок получил ожог лица первой степени, мальчику оказали необходимую помощь и отпустили домой.