Пять человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Подмосковье

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Пять человек получили ранения в результате аварии с пассажирским автобусом в Подмосковье.

Четверо из пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, еще один – легкой тяжести. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения столичного региона, передает Агентство "Москва".

По данным РИА Новости, число пострадавших возросло до 10 человек, троих из них госпитализировали.

ДТП произошло во вторник, 21 ноября, на трассе М4 в Домодедовском районе. Автобус следовал из Ростова-на-Дону в Москву. Водитель съехал в кювет, после чего автобус опрокинулся. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.