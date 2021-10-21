В Конго за два месяца от неизвестной болезни скончались 165 детей

16:34
Фото: AP/TACC/Al-hadji Kudra Maliro
В районе города Гунгу в юго-западной части Демократической Республики Конго за последние два месяца от неизвестной болезни умерли по меньшей мере 165 детей. Об этом сообщает портал ActuaLitte со ссылкой на региональные власти.
Уточняется, что болезнь появилась в конце минувшего августа и она поражает детей младше пяти лет. Глава общин деревень Лозо-Мунене и Кинзамба Ален Нзамба добавил, что в сутки в них умирают по четыре ребенка.
"Течение болезни напоминает малярию, однако сопровождается анемией", – пояснил врач Жан-Пьер Басаке.
Группа специалистов Минздрава страны отправилась в район для определения источника заражения и разработки мер защиты от болезни.
Ранее вирусолог Валерий Локтев сообщил, что вирус Киасанурской лесной болезни, распространяющийся через аэрозоль в Индии и Китае, представляет угрозу и для других регионов.
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