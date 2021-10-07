Ученые предупредили о распространении вируса Киасанурской лихорадки

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Вирусолог Валерий Локтев сообщил, что вирус Киасанурской лесной болезни, распространяющийся через аэрозоль в Индии и Китае, представляет угрозу и для других регионов. Об этом он рассказал в кулуарах форума OpenBio-2021, сообщает "Интерфакс".

"Летальность у него приличная, институт в Индии, который его открыл, весь полег. Это тяжелая геморрагическая лихорадка", – отметил он.

При этом в России обнаружили один случай заражения данным вирусом. На лечение ушло три месяца, один из которых больной провел в реанимации. Локтев отметил, что нельзя недооценивать клещевой путь заражения, который свойственен многим флавивирусам.

"География вирусов меняется. Сегодня вирус клещевого энцефалита ушел на север Республики Коми и дальше вплоть до тундры, Сыктывкара и так далее, фактически до Воркуты дошел, в Европе пересек Ла-Манш, внедрился в Великобританию, пересек Гибралтар, внедрился в Африку, клещевой энцефалит – в предгорьях Альп", – рассказал ученый.

До этого в Японии обнаружили ранее неизвестный вирус, вызывающий инфекцию и острую лихорадку.

Началось все с того, что в 2019 году на острове Хоккайдо в больницу попал мужчина с лихорадкой и болью в ноге. Врачи думали, что его укусил клещ во время прогулки в лесу. Через год госпитализировали еще одного мужчину с укусом клеща. У него выявили те же симптомы.