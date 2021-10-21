Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

09:33

Полиция организовала проверку после обнаружения архивных документов на свалке в Петербурге

происшествия регионы

Фото: Москва 24

Полиция организовала проверку после обнаружения на свалке в Петербурге архивных документов с личными данными горожан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД.

Документы обнаружили на свалке в городе Красное Село. Личные данные петербуржцев, их рапорты и заявления хранились в УМВД Московского района. У некоторых бумаг были опалены края.

В министерстве сообщили, что обнаруженные документы датировались 2013–2015 годами и подлежали уничтожению.

"Однако данная процедура была выполнена некачественно. Оставшиеся документы оперативно были изъяты и уничтожены. По факту инцидента проводится служебная проверка", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре следователи организовали проверку истории гибели мальчика в больнице. В СМИ были опубликованы сведения о смерти 23 сентября 2021 года в одном из лечебных учреждений Горячего Ключа 10-летнего мальчика.

По данному факту Горячеключевским межрайонным следственным отделом СКР по краю незамедлительно организована доследственная проверка.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать