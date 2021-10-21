Полиция организовала проверку после обнаружения архивных документов на свалке в Петербурге

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Полиция организовала проверку после обнаружения на свалке в Петербурге архивных документов с личными данными горожан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД.

Документы обнаружили на свалке в городе Красное Село. Личные данные петербуржцев, их рапорты и заявления хранились в УМВД Московского района. У некоторых бумаг были опалены края.

В министерстве сообщили, что обнаруженные документы датировались 2013–2015 годами и подлежали уничтожению.

"Однако данная процедура была выполнена некачественно. Оставшиеся документы оперативно были изъяты и уничтожены. По факту инцидента проводится служебная проверка", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре следователи организовали проверку истории гибели мальчика в больнице. В СМИ были опубликованы сведения о смерти 23 сентября 2021 года в одном из лечебных учреждений Горячего Ключа 10-летнего мальчика.

По данному факту Горячеключевским межрайонным следственным отделом СКР по краю незамедлительно организована доследственная проверка.

