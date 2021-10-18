Пятилетний мальчик захлебнулся в детском саду Липецка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Прокуратура начала проверку информации об инциденте в детском саду Липецка, где пострадал ребенок. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее местное издание Gorod48 сообщало, что воспитанник захлебнулся во время занятий в бассейне в детском саду № 134. Ребенка доставили в областную детскую больницу, он находится в коме.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам случившегося, а также действиям должностных лиц, ответственных за безопасность образовательного процесса", – говорится в сообщении.

Ранее следователи организовали проверку инцидента с ребенком в бассейне ТЦ на юго-западе столицы. 5-летняя девочка во время плавания захлебнулась водой и потеряла сознание. Очевидцами стали посетители бассейна, которые незамедлительно вынули ребенка из воды и реанимировали.