СК начал проверку, после того как ребенок потерял сознание в бассейне на юго-западе Москвы

21:00
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи организовали проверку инцидента с ребенком в бассейне ТЦ на юго-западе столицы. Об этом сообщается на сайте СК.
Инцидент произошел днем в среду, 1 сентября. 5-летняя девочка во время плавания захлебнулась водой и потеряла сознание. Очевидцами стали посетители бассейна, которые незамедлительно вынули ребенка из воды и реанимировали.
"Девочка доставлена в детское медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка", – отметила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по городу Юлия Иванова.
На данный момент следователи работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и причина произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в ДТП на юго-востоке Москвы погиб четырехлетний ребенок. В момент аварии он находился на заднем сиденье без детского удерживающего устройства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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