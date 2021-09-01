СК начал проверку, после того как ребенок потерял сознание в бассейне на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи организовали проверку инцидента с ребенком в бассейне ТЦ на юго-западе столицы. Об этом сообщается на сайте СК.

Инцидент произошел днем в среду, 1 сентября. 5-летняя девочка во время плавания захлебнулась водой и потеряла сознание. Очевидцами стали посетители бассейна, которые незамедлительно вынули ребенка из воды и реанимировали.

"Девочка доставлена в детское медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка", – отметила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по городу Юлия Иванова.

На данный момент следователи работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и причина произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в ДТП на юго-востоке Москвы погиб четырехлетний ребенок. В момент аварии он находился на заднем сиденье без детского удерживающего устройства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.