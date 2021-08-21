Прокуратура уточнила информацию по пострадавшему ребенку при взрыве в Москве

20:53
Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"
Пострадавший при взрыве в квартире на улице Малая Набережная 12-летний мальчик остался жив и сейчас находится в реанимации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой пресс-службу столичной прокуратуры.
"Он в реанимации. Внутренние органы ребенка не повреждены. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", – уточнили в ведомстве.
До этого появилась информация о том, что мальчик якобы погиб.
В результате инцидента также скончались мужчина и 14-летний мальчик. Кроме них в квартире находилась женщина, однако она не пострадала.
По данным следствия, причиной хлопка стало срабатывание учебной гранаты, которую до этого подростки нашли на улице и попытались разобрать вместе с родителем.
По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и статьей 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").
Два человека погибли при взрыве на северо-западе Москвы
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