Число погибших при взрыве на северо-западе Москвы увеличилось до трех

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12-летний мальчик, пострадавший при взрыве в квартире на улице Малая Набережная, скончался в больнице. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичную прокуратуру.

"12-летний мальчик, доставленный из квартиры на улице Малая Набережная в больницу, скончался", – сказала представитель ведомства Людмила Нефедова.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали один взрослый и 12-летний мальчик. Еще один 14-летний мальчик скончался на месте. Позже пострадавший мужчина умер в автомобиле скорой помощи.

Возгорания за взрывом не последовало. Обрушения и повреждения здания отсутствуют. По данным следствия, причиной хлопка стало срабатывание учебной гранаты, которую до этого подростки нашли на улице и попытались разобрать вместе с родителем.

Уточняется, что в квартире также находилась женщина, однако она в результате инцидента не пострадала.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и статьей 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

