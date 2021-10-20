Краснодарские следователи проверят историю о гибели ребенка после отказа скорой приехать

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Следователи на Кубани организовали проверку после публикации в СМИ информации о гибели десятилетнего ребенка в больнице. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее стало известно, что 22 сентября 10-летний мальчик проснулся и сказал, что ему трудно дышать. Родственники вызвали скорую, однако та, по словам потерпевших, отказалась приезжать, так как работает только с зараженными коронавирусом.

Семья отвезла ребенка в поликлинику, где ему стало хуже. Там врач вызвала скорую, а на утро мальчик скончался в реанимации от отека легких. По данным СМИ, после выяснилось, что у ребенка был коронавирус.

"Сегодня в средствах массовой информации были опубликованы сведения о смерти 23 сентября 2021 года в одном из лечебных учреждений Горячего Ключа 10-летнего мальчика. По данному факту Горячеключевским межрайонным следственным отделом СКР по краю незамедлительно организована доследственная проверка", – говорится в сообщении.

В настоящее время изымаются необходимые документы и назначаются экспертизы.

Ранее пятилетний мальчик захлебнулся во время занятий в бассейне в детском саду № 134. Ребенка доставили в областную детскую больницу, он находится в коме.

