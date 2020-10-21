У железнодорожного моста на юге столицы погиб мужчина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице у железнодорожного моста в районе Варшавского шоссе погиб мужчина, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

"35-летний мужчина в районе дома 2 по Варшавскому шоссе попал в яму между железнодорожным мостом и перекрытием. В результате чего он погиб", – рассказали правоохранители.

В полиции уточнили, что на месте происшествия сейчас работают сотрудники городских служб.

Ранее тело нашли на железнодорожных путях рядом со станцией Выхино в столице.