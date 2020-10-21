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Происшествия

14:57

Задержаны два участника нападения на Дагестан в 1999 году

происшествия

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, причастных к нападению на Дагестан в 1999 году. Об этом сообщает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД, Следственным комитетом и при силовой поддержке Росгвардии задержаны уроженцы Ставропольского края Майлубаев Расул 1975 года рождения и Якубов Загир 1977 года рождения", – рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, мужчины состояли в бандформированиях Шамиля Басаева и Хаттаба.

Нападение, к которому были причастны задержанные, произошло у населенных пунктов Ботлихского района Республики Дагестан. Позже боевики провели еще одну операцию, уже в Новолакском районе региона.

Ранее в октябре нынешнего года сотрудники ФСБ нейтрализовали двух членов международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ) в Волгограде. Предполагается, что одной из целей нападения могла стать статуя "Родина-мать".

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