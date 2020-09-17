Третьяковку обвинили в романтизации терроризма из-за картины с боевиками

Прокуратура проверит Третьяковку из-за картины с боевиками

Глава общества исторического просвещения "Двуглавый Орел" Константин Малофеев обратился в прокуратуру с требованием проверить выставку художника Алексея Каллимы в Новой Третьяковке. Об этом сообщает Москва 24.

Экспозиция была представлена в галерее в период с 3 июля по 6 сентября.

"Теперь местом восхваления террористов и разжигания ненависти стала государственная Третьяковская галерея. Напомню, там была выставлена картина, на которой изображен отдых чеченских боевиков. Подобное отношение к истории, культуре России нужно искоренять", – заявил Малофеев.

Возмущение специалиста вызвала картина "Между случайностью и необходимостью". В аудиогиде, сопровождающем выставку, автор назвал изображенных мужчин "товарищами", которые якобы отдыхают между боями.

Экспозицию раскритиковали в ассоциациях ветеранов российских спецподразделений "Альфы" и "Вымпела", передает ТАСС. Глава одного из этих объединений Валерий Попов заявил, что организации написали заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить выставку.

"Идет героизация и романтизация людей, которые убивали наших детей, которые взрывали Москву, взрывали Беслан и все остальное", – сказал Попов.

Сам художник признал в комментарии каналу "Россия 24", что его работы получились романтизированными, но он не хотел их героизировать и "рисовал трагедию".