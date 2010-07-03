Пожар на Амурской улице локализован

Пожар на складе на Амурской улице локализован, сообщает Агентство "Москва"
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"В 19:35 пожар по адресу: улица Амурская, дом 3, строение 11 локализован", – рассказал собеседник агентства.
Четыре человека спасены. Информация о пострадавших уточняется.
Сначала возгоранию присвоили второй ранг сложности из пяти возможных, в 19:35 его сняли.
Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, само здание занимает порядка четырех тысяч квадратов. В тушении участвуют более 40 единиц техники и 128 человек личного состава.
На место направили дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений, а также пожарный поезд.
По данным источника в экстренных службах, рядом со складом загорелись три грузовых автомобиля. В самом здании может храниться автопродукция.
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