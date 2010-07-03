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Происшествия

19:48

Пожар на Амурской улице локализован

происшествия пожар

Видео: Агентство "Москва"

Пожар на складе на Амурской улице локализован, сообщает Агентство "Москва".

"В 19:35 пожар по адресу: улица Амурская, дом 3, строение 11 локализован", – рассказал собеседник агентства.

Четыре человека спасены. Информация о пострадавших уточняется.

Сначала возгоранию присвоили второй ранг сложности из пяти возможных, в 19:35 его сняли.

Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, само здание занимает порядка четырех тысяч квадратов. В тушении участвуют более 40 единиц техники и 128 человек личного состава.

На место направили дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений, а также пожарный поезд.

По данным источника в экстренных службах, рядом со складом загорелись три грузовых автомобиля. В самом здании может храниться автопродукция.

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