ДТП с автобусом и легковушкой произошло в Ростовской области

Фото: Прокуратура Ростовской области

В Ростовской области произошло смертельное ДТП с автобусом и легковым автомобилем, сообщает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в аварию на автодороге Ростов – Волгодонск попали 22 человека, включая двух детей. По предварительным данным, в результате происшествия погибли двое взрослых, еще пять человек пострадали. Их госпитализировали в местную больницу.

Как добавили в прокуратуре региона, сейчас по факту происшествия организована проверка.

Ранее ДТП с участием 8 автомобилей произошло при въезде в Новокузнецк. По предварительной версии, водитель "КамАЗа" двигался со стороны Притомского поселка, но не смог соблюсти дистанцию до авто, идущего впереди него. Никто из участников аварии не пострадал.

До этого в Санкт-Петербурге водитель Kia, поворачивая налево, врезался во встречный Volvo. После этого иномарка вылетела на тротуар, где столкнулась с курьером. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии.