Израиль ввел ограничения в сфере гражданской обороны в северных районах

Фото: AP Photo/Denis Paquin

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил особое положение от Хайфы и севернее из-за угрозы массированных ракетных обстрелов с территории Ливана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя израильской армии Даниэля Хагари.

"В тех местах, где есть возможность укрыться в защищенных помещениях, можно будет продолжать учебу и работу", – сказал Хагари.

Как добавил представитель армии, могут произойти изменения указаниях. Согласно инструкциям, запрещены собрания более 30 человек на открытом воздухе и более 300 человек в закрытых помещениях.

Израиль ударил по столице Ливана 20 сентября. Самолеты еврейского государства направили четыре ракеты по гаражу семиэтажного здания в квартале Эль-Каим и бункеру под ним, где и проходило заседание военных, пишут СМИ.

Движение "Хезболла" сообщило о гибели двух своих военных руководителей и 13 бойцов и командиров. По версии ЦАХАЛ, они планировали вторжение на север Израиля по такой же стратегии, которую применили сторонники ХАМАС в октябре прошлого года.

До этого лидер ливанского движения Хасан Насрулла обвинил Израиль в подрыве устройств связи в разных районах страны 17 и 18 сентября, жертвами которого стали 32 человека.