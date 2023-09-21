Пожар в Щербинке локализовали на площади 500 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в здании в Щербинке локализовали. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Огонь был локализован в 15:35 по московскому времени на площади 500 квадратных метров, уточнили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. Никто не пострадал.

Сообщение об инциденте по адресу Симферопольское шоссе, дом 11, поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 11:42 по московскому времени. На месте пожарные зафиксировали загорание покрышек и картона в недостроенном административном торговом здании.

Изначально сообщалось о площади возгорания в 150 "квадратов", затем она выросла до 500 квадратных метров.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в подвальном помещении, откуда были слышны хлопки и шел черный густой дым. Очевидцы заявили, что в загоревшемся здании хранятся акриловые ванны, смесители и хозяйственные товары.

Площадь возгорания в здании в Щербинке выросла до 500 "квадратов"