Депутат ГД обратится к правоохранителям из-за утечки данных портала "Госуслуги"

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин намерен обратиться сразу в несколько ведомств, в том числе силовых, из-за утечки данных пользователей портала "Госуслуги". Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

"Я сегодня запрос отправляю в ФСБ, в Следственный комитет, в МВД, в Генеральную прокуратуру, в Минцифры, в Роскомнадзор, в общем везде, где положено, потому что утечка большая", – отметил парламентарий.

По его словам, об утечке ему сообщили избиратели. В одном из чат-ботов в Telegram появилась база данных с номерами телефонов и машин, адресами прописки и другими сведениями пользователей.

Делягин добавил, что с помощью чат-бота смог найти личные данные депутатов, а также "некоторых уважаемых руководителей".

Ранее появлялась информация об утечке персональных данных клиентов "Ростелекома". Однако в компании утечку позже опровергли. Там заявили, что в Сеть попали данные клиентов одного из дилеров оператора связи.



Россияне смогут пожаловаться на утечку персональных данных на "Госуслугах"