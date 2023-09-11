В "Ростелекоме" опровергли утечку данных клиентов

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В "Ростелекоме" опровергли утечку персональных данных своих клиентов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Информация об утечке ранее появилась в ряде телеграм-каналов. Из публикаций следовало, что в открытый доступ попало содержимое заявок на подключение к интернету, которые поступали на сайт rt-internet.ru.

"Вечером 8 сентября проукраинская хакерская группировка Hdr0 заявила о получении доступа к клиентской базе "Ростелекома". <...> Информируем, что несанкционированного доступа к базам данных и в IT-системы "Ростелекома" не зафиксировано", – уточнили в организации.

Там объяснили, что сайт, с которого якобы произошла утечка не является официальной страницей "Ростелекома", но принадлежит одному из дилеров. При этом в настоящее время он заблокирован. Кроме того, многие поля в утекшем файле заполнены некорректно, а часть данных и вовсе устарела.

"Список не содержит чувствительных персональных данных. Всем дилерам компании направлено предупреждение о необходимости четко соблюдать законодательство по защите персональных данных", – подытожили в "Ростелекоме".

Ранее в Сети появилась информация об утечке данных клиентов МТС Банка. В открытом доступе оказались три файла, в которых суммарно содержится около 6 миллионов строчек данных. В Роскомнадзоре пообещали проверить информацию об утечке.

