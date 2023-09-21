Два беспилотника обезвредили в Орловской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два беспилотника были обезврежены на территории Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

"Друзья, сегодня ночью на территории Орловской области обезврежено два беспилотных летательных аппарата, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса", – написал он.

Клычков подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а правоохранители проводят необходимые мероприятия. По словам губернатора, согласно предварительным данным, обошлось без повреждений и пострадавших.

Ранее Минобороны России заявило о пресечении массовой атаки ВСУ беспилотниками по объектам на территории РФ. По данным ведомства, над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым были сбиты 19 украинских беспилотников и по одному БПЛА были уничтожены над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Российские системы ПВО сбили четыре беспилотника над Крымом