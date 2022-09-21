Скончался экс-ректор МАИ Анатолий Геращенко

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Бывший ректор Московского авиационного института Анатолий Геращенко погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

"21 сентября 2022 года в результате несчастного случая ушел из жизни Анатолий Николаевич Геращенко, доктор технических наук, профессор, советник ректора МАИ", - рассказали в пресс-службе.

В вузе уточнили, что в ближайшее время будет сформирована комиссия, которая займется расследованием происшествия. В ее состав войдут представители Минобрнауки России, столичной Гострудинспекции и Московского авиационного института.

По данным источника газеты "Известия", инцидент произошел в стенах вуза. Геращенко упал с большой высоты и пролетел несколько лестничных пролетов. Прибывшие на место врачи констатировали его смерть.

Анатолий Геращенко родился в 1949 году. Автор более 100 научных трудов. Ученый работал в МАИ с 1977 года, занимая должности главного механика, ведущего инженера и проректора. В 2007 году Геращенко был назначен на пост ректора института, который занимал до 2015 года.

