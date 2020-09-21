Москвичка получила угрозы о распространении ее личной переписки

08:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москвичке на электронную почту пришло письмо с угрозами о распространении ее личной переписки, фотографий и видео, сообщает "Вечерняя Москва".
Женщина обратилась в отдел полиции по Пресненскому району. По ее словам, в письме говорилось, что если она не отправит 650 долларов США, то ее личные данные появятся в Сети.
Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.
Ранее автор песни и клипа в поддержку Александра Лукашенко "Любимую не отдают" сообщил, что ему поступали угрозы. Евгений Олейник был вынужден отключить возможность ставить лайки и комментировать видео на YouTube.
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