Москвичка получила угрозы о распространении ее личной переписки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичке на электронную почту пришло письмо с угрозами о распространении ее личной переписки, фотографий и видео, сообщает "Вечерняя Москва".

Женщина обратилась в отдел полиции по Пресненскому району. По ее словам, в письме говорилось, что если она не отправит 650 долларов США, то ее личные данные появятся в Сети.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Ранее автор песни и клипа в поддержку Александра Лукашенко "Любимую не отдают" сообщил, что ему поступали угрозы. Евгений Олейник был вынужден отключить возможность ставить лайки и комментировать видео на YouTube.