Автор песни в поддержку Лукашенко рассказал о поступающих угрозах

Фото: скриншот видео youtube.com/aura.by
Автор песни и клипа в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко "Любимую не отдают" Евгений Олейник сказал, что ему поступали угрозы. Об этом сообщает "Газета.ру".
Олейник уточнил, что он был вынужден отключить возможность ставить лайки и комментировать видео, размещенное на YouTube. Клип получил название в честь цитаты из речи белорусского лидера – "Любимую не отдают".
"За час "мирные и невероятные", как мы их тут, в Беларуси, зовем "змагары", написали около тысячи угроз лично мне, автору клипа и песни, и моим любимым артистам, участвующим в клипе", – делится автор композиции.
В записи приняли участие Николай Басков, Филипп Киркоров, Диана Гурцкая, Александр Солодуха и другие исполнители.
При этом Олейник добавил, что выключил счетчик лайков и комментарии, так как нет ресурсов для модерации записей, которые могли бы огорчить исполнителей. "Вот я и отключил", – заключает Олейник.
Ранее говорилось, что в новом клипе в припеве рефреном повторяется фраза "любимую не отдают". Ролик набрал свыше 160 тысяч просмотров.
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