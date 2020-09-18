Российские артисты записали песню с цитатой Лукашенко

Видео: youtube.com/aura.by

Несколько российских и белорусских артистов выпустили песню под названием "Любимую не отдают". Ролик, записанный в рамках проекта "Артисты за мир", опубликовали на YouTube

Проект поддержали Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Солодуха и другие звезды. Фишкой песни стало использование цитаты президента Белоруссии Александра Лукашенко. В припеве рефреном повторяется фраза "любимую не отдают".

"За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она – наша, она любимая. А любимую не отдают", – заявил ранее белорусский лидер в обращении к народу и Национальному собранию.

В августе 2020 года в разгар протестов по итогам президентских выборов в Белоруссии к Александру Лукашенко в стихах обратился российский юморит Семен Слепаков. В своем Instagram-аккаунте автор раскритиковал действия белорусских властей.

