Нашлась пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии

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Теннисистка из Абхазии, пропавшая в Москве найдена, она в полном порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

Девочку доставили родителям. В ближайшее время правоохранительные органы расскажут подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что девочка из Абхазии 2005 года рождения прибыла в аэропорт Внуково авиарейсом Самара – Москва вечером 18 сентября.

С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. В столичном аэропорту ее, обнимающуюся с неизвестным молодым человеком, зафиксировала камера видеонаблюдения.