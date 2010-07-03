Теннисистка из Абхазии пропала в Москве

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Теннисистка из Абхазии 2005 года рождения пропала в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на абхазскую милицию.

По данным правоохранителей, девочка прибыла в аэропорт Внуково авиарейсом Самара – Москва вечером 18 сентября.

В соцсетях распространилось видео якобы с камеры видеонаблюдения в аэропорту, на котором пропавшая девушка обнимается с неизвестным парнем.

Ранее следователи возбудили дело после исчезновения ребенка на детской площадке в Москве. Инцидент произошел 17 сентября рядом с Дмитровским шоссе.