21 сентября 2018, 17:06Происшествия
СМИ сообщили о росте числа жертв крушения парома в Танзании
Фото: www.instagram.com/officialrasco
По меньшей мере 136 человек стали жертвами крушения парома на озере Виктория на севере Танзании, сообщает Reuters. Ранее говорилось о том, что погибло более сотни.
Паром затонул между островами Юкора и Буголора, он перевернулся за несколько метров до места швартовки. Судно перевозило 400 пассажиров.
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