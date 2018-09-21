СМИ сообщили о росте числа жертв крушения парома в Танзании

Фото: www.instagram.com/officialrasco

По меньшей мере 136 человек стали жертвами крушения парома на озере Виктория на севере Танзании, сообщает Reuters. Ранее говорилось о том, что погибло более сотни.

Паром затонул между островами Юкора и Буголора, он перевернулся за несколько метров до места швартовки. Судно перевозило 400 пассажиров.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!