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Новости

21 сентября 2018, 17:06

Происшествия

СМИ сообщили о росте числа жертв крушения парома в Танзании

Фото: www.instagram.com/officialrasco

По меньшей мере 136 человек стали жертвами крушения парома на озере Виктория на севере Танзании, сообщает Reuters. Ранее говорилось о том, что погибло более сотни.

Паром затонул между островами Юкора и Буголора, он перевернулся за несколько метров до места швартовки. Судно перевозило 400 пассажиров.

происшествия за рубежом

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