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21 августа, 17:13

Происшествия

Около 800 человек эвакуированы из ТРЦ "Океания" в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Администрация столичного торгово-развлекательного комплекса "Океания" вывела из здания около 800 человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного главка МЧС России.

"Сотрудники МЧС России на месте происшествия в ТРЦ "Океания". На западе Москвы в здании сработала система пожаротушения из-за короткого замыкания в электрощите. Возгорания не последовало", – уточняется в публикации.

Ранее пожар произошел в ТРЦ "Рио" на юго-западе столицы. Открытое горение наблюдалось с 1-го по 4-й этаж.

Через некоторое время возгорание на фасаде локализовали на 200 квадратных метрах. Внутри здания пожара не было. К ликвидации огня привлекли 52 специалиста и 16 единиц техники. На момент происшествия ТЦ был закрыт для посетителей, поэтому эвакуация не понадобилась.

Москвичи сообщили об эвакуации людей из ТЦ "Город"

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