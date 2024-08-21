ФСИН опровергла данные об освобождении и пропаже "Домодедовского упыря"

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ФСИН опровергла информацию об освобождении и пропаже "Домодедовского упыря" Ивана Продана, приговоренного в 1999 году к 25 годам колонии строгого режима за расправу над пятью людьми и нападение еще на 17 человек. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ведомство.

СМИ писали, что 20 апреля 2024 года "Домодедовский упырь" якобы покинул исправительную колонию в Мордовии. После освобождения Продан не встал на учет в отделе МВД РФ по месту проживания, а также не подавал заявки на оформление СНИЛС и ИНН, утверждали журналисты. В связи с этим они заявили о пропаже злоумышленника и указывали, что правоохранители не знают, где находится Продан.

Служба отметила, что сведения о том, что Продан в апреле этого года был освобожден из учреждения УФСИН РФ по Республике Мордовия, не соответствуют действительности. Кроме того, Россия в 2010 году передала осужденного Молдавии для дальнейшего отбывания наказания, так как мужчина является ее гражданином.

Также ФСИН опровергла информацию о привилегированных условиях содержания осужденного по кущевскому делу Вячеслава Цеповяза в ростовском СИЗО-1. Как сообщала пресса, во время пребывания в следственном изоляторе в течение двух лет мужчина якобы был в камере с плазменным телевизором, питался красной икрой и другими деликатесами. После проведенной проверки ведомство не подтвердило эти данные.

