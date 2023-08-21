ВСУ сбросили с БПЛА осколочный боеприпас для гранатомета в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Украинские военные сбросили с беспилотника осколочный боеприпас для гранатомета, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его информации, пострадавших нет. Повреждения получил один легковой автомобиль.

В воскресенье, 20 августа, система ПВО сбила 12 воздушных целей на подлете к Белгороду. Также Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над территорией Белгородской области.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство Украины в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что слова украинского лидера являются следствием передозировки.

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