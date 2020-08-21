Подростку из ТиНАО прислали радиоактивную ручку из Китая

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Подросток в ТиНАО получил из Китая посылку с радиоактивной ручкой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Обломки ручки и порошок желтоватого цвета обнаружили на бетонной плите на заднем дворе жилого дома. Они были упакованы в пластиковый контейнер и целлофановый пакет.

Замеры показали превышение радиационного фона в четыре раза. Порошок изъяли, а место происшествия дезактивировали.

Как рассказал сам подросток, он заказал из Китая массажную ручку, из которой высыпался неизвестный порошок, после чего он обратился к специалистам.

Изъятые предметы и порошок отправили на временное хранение в ФГУП "РАДОН". Они будут находиться там до принятия процессуального решения органами внутренних дел.

Ранее жители нескольких американских штатов получили по почте пакеты с неизвестными семенами из Китая. Власти штатов Вирджиния, Вашингтон и Юта рекомендовали в таких случаях обращаться в полицию и не сажать семена.