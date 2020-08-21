Три человека погибли в ДТП с маршруткой под Петербургом

04:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП с участием маршрутного автобуса случилось под Петербургом. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
По имеющимся данным, авария произошла на шоссе в Ломоносовском районе. В ДТП столкнулись маршрутка и легковушка.
"ДТП по адресу Ломоносовский район, Вилозское городское поселение, Пушкинское шоссе (остановка автобуса 5-й километр) <...> Произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля Chevrolet Lanos", – рассказали в МЧС.
Там отметили, что в результате аварии погибли три человека.
"Все (погибшие. – Прим. Ред.) из легкового автомобиля, предварительно, взрослые", – отметили в ведомстве.
Добавляется, что водитель и пассажиры автобуса не пострадали.
Ранее три грузовика столкнулись на МКАД. В аварии пострадали два человека. Движение в районе ДТП было перекрыто по трем полосам.
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