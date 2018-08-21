Следствие выясняет обстоятельства массового отравления строителей в Котельниках

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи проводят доследственную проверку по факту массового отравления строителей в подмосковных Котельниках, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

20 августа стало известно об отравлении 26 рабочих. Один из них скончался. 23 человека доставили в Люберецкую районную больницу №1, в Раменское инфекционное отделение, а также в Люберецкую районную больницу №2.

По предварительным данным, отравившиеся строители возводили ЖК "Оранж парк" по адресу: Котельники, Опытное поле, владение 10/2. В пресс-службе компании застройщика BOES рассказали, что подрядная организация проводит собственную проверку.

Также проверку инициировало подмосковное управление Роспотребнадзора. После поступившей информации специалисты оперативно выехали в строительный городок.