Подрядчик начал собственную проверку после отравления строителей в Котельниках

21 августа, 12:40
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Представители застройщика и сотрудники медицинских служб выясняют причины отравления рабочих на стройке в подмосковных Котельниках. Об этом передает Агентство "Москва".
"Питание для сотрудников представляет специальный подрядчик. Он сотрудничает с несколькими площадками и обслуживает более 500 человек. В настоящее время мы пытаемся разобраться при каких обстоятельствах произошел этот инцидент", – рассказали в пресс-службе компании застройщика BOES.
По словам представителей застройщика, ни один строитель не обратился за госпитализацией, когда почувствовал себя плохо в субботу и, возможно, причина отравления не связана с едой, которой их кормили в столовой.
Ранее во время массового отравления на стройке в Котельниках один человек скончался и 23 были госпитализированы.
Рабочие обратились с жалобами на плохое самочувствие, и были доставлены в Люберецкую районную больницу №1, в Раменское инфекционное отделение, а также в Люберецкую районную больницу №2. Пострадавшие занимались строительством ЖК "Оранж парк" группы ПИК.
Более 20 человек госпитализированы с признаками отравления в Подмосковье
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: