Подрядчик начал собственную проверку после отравления строителей в Котельниках

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Представители застройщика и сотрудники медицинских служб выясняют причины отравления рабочих на стройке в подмосковных Котельниках. Об этом передает Агентство "Москва".

"Питание для сотрудников представляет специальный подрядчик. Он сотрудничает с несколькими площадками и обслуживает более 500 человек. В настоящее время мы пытаемся разобраться при каких обстоятельствах произошел этот инцидент", – рассказали в пресс-службе компании застройщика BOES.

По словам представителей застройщика, ни один строитель не обратился за госпитализацией, когда почувствовал себя плохо в субботу и, возможно, причина отравления не связана с едой, которой их кормили в столовой.

Ранее во время массового отравления на стройке в Котельниках один человек скончался и 23 были госпитализированы.

Рабочие обратились с жалобами на плохое самочувствие, и были доставлены в Люберецкую районную больницу №1, в Раменское инфекционное отделение, а также в Люберецкую районную больницу №2. Пострадавшие занимались строительством ЖК "Оранж парк" группы ПИК.