Один человек погиб после массового отравления на стройке в Котельниках

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Один человек умер и 23 попали в больницы после отравления в Котельниках. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

Как рассказал Агентству "Москва" представитель ведомства, пострадавшие были госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие в Люберецкую районную больницу №1, в Раменское инфекционное отделение, а также в Люберецкую районную больницу №2. Сейчас все они получают необходимую медицинскую помощь.

Двое пострадавших от госпитализации отказались. Еще один человек скончался до приезда скорой помощи. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее в СМИ появилась информация, что в строительном городке в Люберецком районе Подмосковья отравились более 20 человек.