Роспотребнадзор начал проверку после отравления строителей в Котельниках

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Подмосковное управление Роспотребнадзора начало проверку после отравления строителей в Котельниках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным представителя управления, после поступления информации о случаях острой кишечной инфекции специалисты оперативно выехали в строительный городок. Как сообщает Агентство "Москва", в ходе выяснения обстоятельств произошедшего специалисты проведут полный комплекс противоэпидемических, профилактических и дезинфекционных мероприятий. Также будут сделаны лабораторные исследования проб, обследование заболевших и тех, кто с ними контактировал.

Ранее сообщалось, что в результате массового отравления на стройке в Котельниках один человек скончался и 23 были госпитализированы. Рабочие обратились с жалобами на плохое самочувствие, и были доставлены в Люберецкую районную больницу №1, в Раменское инфекционное отделение, а также в Люберецкую районную больницу №2. Пострадавшие занимались строительством ЖК "Оранж парк".

Подрядчик также начал собственную проверку по факту отравления строителей.