Генерал-майор ФСБ в отставке Лобачев покончил с собой в Москве – СМИ

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В доме в центре Москвы покончил жизнь самоубийством отставной генерал-майор ФСБ Евгений Лобачев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

"Тело 76-летнего Лобачева обнаружили на лестничной площадке одного из домов на Качалинской улице. Причиной гибели стал суицид", – отметил собеседник агентства.

Уточняется, что предсмертной записки оставлено не было, в настоящее время проводится проверка.

Источник отметил, что Лобачев страдал тяжелым заболеванием.

Ранее стало известно, что проректор Российской таможенной академии Залим Керефов совершил самоубийство в СИЗО. В связи с чрезвычайным происшествием Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.