Дочь российского генерала нашли мертвой в Ереване – СМИ

Фото: Hrant Khachatryan/PAN Photo via AP

СК Армении завел уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" из-за смерти женщины, которую местные СМИ назвали дочерью генерала российской погранслужбы. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что сведения о гибели поступили в полицию в воскресенье, 11 апреля. Тело женщины 1981 года рождения обнаружили на диване в квартире, которая находится на улице Давида Анахта. Кроме того, в квартире нашли наградной пистолет Макарова, принадлежащий ее отцу.

В свою очередь, новостной ресурс shamshyan.сом сообщил о смерти "дочери генерал-лейтенанта ФСБ" в Ереване. Кроме того, в Telegram-каналах появлялась информация о том, что отец погибшей является армянином по национальности, служил в погранвойсках и недавно был уволен в запас.