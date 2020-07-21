Движение на МКАД в районе Волоколамского шоссе затруднено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "НАМКАДЕ.ДТП ДПС МСК МО"

Движение автомобилей на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе осложнено из-за аварии. Как сообщает Агентство "Москва", на этом участке перевернулся грузовик.

"На 69-м километре МКАД (после съезда с Волоколамского шоссе) перевернулся грузовик в левом ряду", – рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Сейчас для проезда машин доступны только три полосы на внутренней стороне МКАД. Затруднения распространяются на участок длиной 9 километров.

Сам перевернувшийся грузовик уже поставили на колеса.

19 июля два грузовика столкнулись на Нижегородской эстакаде Третьего транспортного кольца. В результате аварии машины перевернулись.

