В КЖД назвали причину повреждения железнодорожного полотна в Крыму

Фото: телеграм-канал "112"

Причина повреждения железнодорожного полотна на перегоне Владиславовка – Айвазовская в Крыму заключается во вмешательстве посторонних лиц. Об этом сообщается в телеграм-канале Крымской железной дороги.

Согласно информации, инцидент привел к задержанию двух пригородных поездов сообщением Феодосия – Владиславовка.

"Все пассажиры были доставлены в пункты назначения автобусами. Благодаря оперативным и грамотным действиям профильных служб движение поездов было восстановлено в течение двух часов", – отметили в КЖД.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в районе Феодосии были повреждены железнодорожные пути. По его словам, в результате поломки никто не пострадал.

На место происшествия прибыли профильные службы. Аксенов призвал местных жителей не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.

Выяснилось, что две утренние электрички пришлось отменить. Пассажиров со станций Феодосия и Владиславовка решили отправлять автобусами.

Позже стало известно, что движение на железнодорожном участке в районе Феодосии восстановили.

Три пригородных поезда задержали после схода вагонов в Крыму