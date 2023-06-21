Прокуратура Братска потребовала запретить работу кафе, где люди отравились шаурмой

Фото: Следственный комитет РФ

Прокуратура Братска просит суд запретить работу местного кафе "Шаурму хочу", в котором люди отравились шаурмой. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале надзорного ведомства Иркутской области.

"Прокуратура направила в Братский городской суд исковое заявление о приостановлении деятельности организации до устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований, а также заявление о применении обеспечительных мер в виде запрета осуществления деятельности до принятия итогового решения по иску прокурора", – сообщается в публикации.

О массовом отравлении шаурмой посетителей кафе "Шаурму хочу" в Братске стало известно 14 июня. Пострадавшие были госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция".

Хозяина заведения задержали. 19 июня его отправили под домашний арест на два месяца.

Число отравившихся шаурмой увеличилось до 101 человека, среди них 22 ребенка. В Роспотребнадзоре выяснили, что причиной стала бактерия сальмонелла.

Ведомство также выявило нарушение требований санитарного законодательства, нарушение технологического процесса приготовления блюд, а также условий хранения продуктов в заведении.



Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека