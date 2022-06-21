В Крыму оценят ущерб после атаки Украины по буровым вышкам

09:08
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Буровые платформы "Черноморнефтегаза", которые накануне атаковали украинские войска, восстановят, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Также предстоит оценить нанесенный ущерб.
"Ущерб будет оценен. Мы приложим все силы, чтобы вышки были отремонтированы и снова вступили в строй", – сказал Шеремет.
Он считает, что уровень защиты месторождений от возможных новых атак нужно повышать. Шеремет заявил, что Россия не уйдет с этих месторождений и даже примет меры для безопасности данного региона, чтобы рисков для жизни и здоровья мирных граждан, а также гражданской инфраструктуры больше не возникало.
20 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские военные ударили по трем вышкам "Черноморнефтегаза". Один из самых сильных ударов, по предварительным данным, был нанесен по первой буровой вышке. Несмотря на ЧП, газ поступает на полуостров исправно, риски для газоснабжения региона отсутствуют.
Позже сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что при ударе украинской стороны по буровым платформам пострадали пять человек. Двое из них получили ожоги, еще у одного – осколочное ранение в ногу. Семь человек пропали без вести, их поиски продолжаются.
Аксенов уточнил, что с буровых платформ "Черноморнефтегаза", подвергшихся атаке Вооруженных сил Украины, эвакуировали 94 человека.
По факту обстрела военными ВСУ буровых платформ "Черноморнефтегаза" возбуждено уголовное дело.
Пострадавших с платформы "Черноморнефтегаза" в Крыму доставили в медучреждение
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