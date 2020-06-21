Неизвестные обворовали дом солиста группы Uma2rman

Неизвестные обворовали дом солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского, передает телеканал Москва 24.

Дом находится в коттеджном поселке Эдем в подмосковных Химках. Как рассказал сам Кристовский, воры забрались в дом, пока он был на даче.

Преступники разгромили спальню, забрали украшения жены, а затем покинули дом через балкон. После данного инцидента музыкант намерен установить камеры и сигнализацию в доме, а также нанять охранника и завести собак.

Ранее у актера театра "Ленком" Алексея Жеребцова, известного под псевдонимом Алексей Скуратов, неизвестные украли с банковской карты 165 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

